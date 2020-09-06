Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

06 Eylül 2020 Pazar, 10:37

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK'lı teröristlerin yakalanması için bugün saat 19.00 itibarıyla 24 köy ve bağlı mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının ikinci emre kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Harmanyeri, Karaca, Konalga, Kaşıklı, Kayalıbağ, Cevizdalı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 01:00’dan itibaren ikinci bir emre kadar “Sokağa Çıkma Yasağı” ilan edilmiştir" denildi.