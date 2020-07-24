Biyogaz Enerji Santrali'ne karşı direnen Çapaklı köylüleri gözaltına alındı

24 Temmuz 2020 Cuma, 17:13

Manisa’nın Salihli ilçesinde yurttaşlar enerji santrallerine karşı mücadelelerine devam ediyor. Ege Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Çapaklı Mahallesine Biyogaz Enerji Santrali (3,120 MWe, 3,21 MWm, 3,56 MWth) ve Gübre Üretim Tesisi, yaklaşık 34.4 bin metrekare yüzölçümlü alan üzerine yapılması planlanıyor.

Köylüler ve yaşam savunucuları kurulmak istenen enerji santraline karşı iptal davası açtı. Şirketin ise iptal davasının kararını beklemeden santral için yol yapım çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Şirketin yol yapım çalışmasını engellemek isteyen köylüler, geçen salı günü iş makinelerini engelleyip yolu kapatarak iş makinelerini alandan uzaklaştırdıktan sonra, alanda direniş başlattı. Kaymakamlık tarafından mahkeme sonuçlanıncaya kadar yol yapımına izin verilmeyeceği belirtilmesine rağmen, şirket jandarmayla beraber yol yapım çalışmasına devam etmeye çalışıyor.

BirGün'ün haberine göre; yol yapılmasına karşı direnen köylülerle jandarma arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BURASI ÇOK VERİMLİ BİR OVA VE BİZ SANTRAL İSTEMİYORUZ

Köyün verimli ovaların tam ortasında olduğunu belirten Çapaklı Köyü’nden Serkan Torun, “Burası verimli arazilerin göbeği. Organize sanayi değil verimsiz bir alan değil. Çok verimli bir ova. Bu bölgede aklınıza gelebilecek her türlü ürün yetişiyor. Karpuzdan, patlıcana, domatese her türlü ürünü yetiştiriyoruz bir de hayvancılık yapıyoruz. O yüzden köy olarak çok endişeliyiz ve bu bölgeye bir Biyogaz Enerji Santrali istemiyoruz. Şirket önce araziyi satın aldığı kişiye hayvancılık yapacağız diyerek yalan söylüyor, arazisini öyle alıyor ve enerji santrali kuracağını sonradan açıklıyor. Şimdi de mahkemenin kararını beklemeden buraya yol yapmaya çalışıyor ve bunun içinde köylüye şiddet uyguluyor” diye konuştu.