Biyologlar, kısırlığa çare olabilecek yeni bir üreme hormonu keşfetti

26 Mayıs 2020 Salı, 12:09

Ottawa Üniversitesi’nde görev yapan biyologlar Kim Mitchell ve Vance Trudeau, gen mutasyonlarının zebra balığı cinsi üzerindeki etkilerini inceledikleri araştırmalarında, dişilerin ve erkeklerin çiftleşme sırasında etkileşim kurma biçimini belirleyen yeni fonksiyonlar ortaya çıkardılar.

Çalışmaya dair bilgi veren Trudeau, “Kim ve ben, Wuhan'daki Çin Bilimler Akademisi Hidrobiyoloji Enstitüsü'nden meslektaşlarımızla çalışıyorduk. Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen gen düzenleme teknolojisini kullanarak, ilgili iki geni mutasyona uğrattık ve zebra balıklarının cinsel işlevlerindeki etkilerini inceledik” dedi.

Secretogranin-2 genlerini mutasyonla değiştirdiklerini söyleyen Trudeau, bunun dişilerin ve erkeklerin üreme yeteneğini etkilediğini gördüklerini belirtti. Mutasyon sonucunda balıkların cinsel davranışlarının ciddi şekilde azaldığını ifade eden bilim insanı, her iki cinsiyetteki balıkların da bir araya geldiklerinde birbirlerini neredeyse görmezden geldiklerini söyledi.

Web Tekno'nun haberine göre, “Normalde bir erkek ve dişi ilk kez tanıştıktan birkaç dakika sonra, erkek dişiyi kovalamaya başlar. Ardından dişi yumurtalarını suya bırakır ve erkek onları anında döller, ancak mutasyona uğramış genlere sahip çiftlerin sadece 10'da 1'inde bu duruma rastladık” diyen Trudeau, yaptıkları keşfin, gen mutasyonunun hayvanlarda cinsel davranışın bozulmasına yol açtığına dair ilk kanıt olduğuna dikkat çekti.

Secretogranin-2’nin, büyüme ve üreme gibi vücut fonksiyonlarını kontrol etmede önemli bir protein olduğunu belirten Trudeau, bu proteinin özel enzimler tarafından kesilebileceğini ve sekretoneurin peptidi adı verilen küçük bir parçanın cinsel işlevi uyarmak için önemli olduğunu bulduklarını söyledi.

“Üremeyi düzenleyebilen yeni genleri ortaya çıkardık. Bu nedenle sekretoneurin peptidi’yi yeni bir hormon olarak tanımlayabiliriz” diyen biyolog, balıklarda üretilen bu hormonun, diğer hayvanlarda ve insanlarda bulunanlara çok benzediğini ifade etti.

Elde ettikleri bulguların, hem kültürlü balık türlerinde yumurtlamanın artırılması için hem de insanlarda yeni kısırlık (infertilite) tedavilerinin araştırılması için kullanılabileceğini dile getiren Trudeau, gelecekte yapacakları çalışmaları dört gözle beklediklerini söyledi.