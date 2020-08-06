Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Saygıner hastaneye kaldırıldı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 13:32

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

BİZİMKİLER’İ ÇOK ÖZLÜYORDU

Saygıner, bundan 4 yıl önce bir TV programına katılmış ve duygusal anlar yaşamıştı. O programda Bizimkiler setini çok özlediğini belirten Saygıner, şöyle demişti:

“Sette çok eğleniyorduk. Orası bir aileydi. En çok Ercan'la eğlenirdim. O benim kadim dostum. Beraber tiyatro yaptık. Bizimkiler'de herkes kendinden bir şey buldu. Her apartmanda bir tane kapıcı Cafer var. Sanırım Cemil ile benzer yönlerimiz oldu. Ben hiç içki içmezdim, bir süre sonra içki içer oldum.