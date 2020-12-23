'Black Mirror'ın yaratıcılarının çektiği '2020 Bit Artık'tan ilk fragman yayımlandı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:20

Sahte belgesel (mockumentary) tarzında bir komedi olan "2020 Bit Artık”, 27 Aralık’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Charlie Brooker’ın senaristliği ve yönetmenliği yaptığı, Brooker’ın Annabel Jones ile birlikte yürütücü yapımcılığı üstlendiği belgeselin oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Lisa Kudrow, Diane Morgan, Leslie Jones, Cristin Millioti ve Joe Keery yer alıyor.

Hugh Grant’in verdiği bir röportajda, “Charlie Brooker, Netflix için 2020 hakkında bir mockumentary kaleme aldı” ifadelerini kullanarak bir tarih profesörünü canlandıracağını duyurduğu sahte belgeselin yapımcısı ise Alison Marlow.

Sahte belgesel tarzında bir komedi olan "2020 Bit Artık", 27 Aralık 2020 tarihinde Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak.