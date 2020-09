Black Mirror'ın yaratıcısı diziye neden bu ismin verildiğini açıkladı

04 Eylül 2020 Cuma, 16:04

Oluşturduğu birbirinden farklı distopik evrenlerle tüm dünyada pek çok kişiyi ekranlara kilitleyen ve Charlie Brooker’ın yarattığı Black Mirror dizisinin ismi, boş bir ekrandan bir kişiye bakan uğursuz yansımadan geliyor.

Dizi teknolojik gelişmelere dair endişelerin gelecekteki distopik dünyalarda nasıl bir görünüm kazanacağına yönelik geliştirdiği alternatif fikirlerle biliniyor.

Her ne kadar bu dizinin ana önermesi olsa da Black Mirror’ın ele aldığı esas mesela toplumun sosyal medyaya, cep telefonlarına, internete ve çeşitli multimedya teknolojilerine olan bağımlılığı.

Bu cihazlardaki elektrik kesildiğinde insanlar siyah aynadaki yansımalarıyla karşı karşıya kalıyor.

2011’de ilk kez izleyicilerin karşısına çıktığında Black Mirror büyük bir yankı uyandırmıştı.

"National Anthem" isimli ilk bölümde kendisine şantaj yapılan bir başbakan ele alınıyordu. Bununla birlikte dizinin sosyal medyanın ne kadar yıkıcı olabileceğini konu alan üçüncü sezondaki "Nosedive" bölümü de ses getirmişti.

Screen Rant'in haberine göre genel olarak insanlık ve teknoloji arasındaki ilişkileri irdeleyen diziye dair Brooker daha önce The Guardian’a yaptığı açıklamada, “‘Black mirror’ (siyah ayna) her duvarda, her masada, avucunuzun içinde bulacağınız bir şey: televizyonun soğuk ve parlak ekranı, bir monitör, bir akıllı telefon” ifadelerini kullanmıştı.

Brooker, artık dünyanın hemen her yerine nüfuz ettiği için siyah aynadan kaçılamayacağını belirtmişti.

Bu açıdan Black Mirror’ın birbirinden bağımsız gibi görünen bölümleri esasen ortak bir tema etrafında örülmüştü. Brooker, dizide yanlış yönlendirilen teknolojinin distopya yaratma olasılığını vurgulayarak teknolojinin gündelik hayatın nasıl saçma bir parçası haline geldiğini göstermek istemişti.

Brooker ayrıca başka bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herhangi bir televizyon, LCD, iPhone, iPad ya da buna benzer bir şey, buna baktığınızda siyah ayna gibi görünürler ve onda soğuk ve ürkütücü bir şey vardır. Bu isim dizi için çok uygundu."

Kaynak: Independent Türkçe