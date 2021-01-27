Blinken, Erdoğan için ne demişti?
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Antony Blinken’ın, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirilen paylaşımı bulunuyor.
ABD Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi. Blinken geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ABD'nin müttefiki gibi davranmamakla suçlarken, geçmişte AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Ersin Tatar’ı sosyal medyadan eleştirdiği bir paylaşımı da bulunuyor.
Blinken, tweetinde Kıbrıs gündemine değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kıbrıs Türk lideri Tatar'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm çağrıları için üzgünüz. Joe Biden, tüm Kıbrıslılar için barış ve refah sağlayan iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona uzun süredir desteğini dile getirdi.”
“SÖZDE STRATEJİK”
Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda yaptığı konuşmada, "Stratejik, yani sözde stratejik bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez" demişti. Blinken, S-400 nedeniyle daha fazla yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.
Kaynak: OdaTV
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