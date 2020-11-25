Bloomberg: ‘En az 5 yaptırım'ı seçmek zorunda kalacaklar

25 Kasım 2020 Çarşamba, 09:39

ABD başkanlık seçimlerini Demokratların adayı Joe Biden’ın kazanmasının ardından Bloomberg ABD-Türkiye ilişkisini Erdoğan özelinde değerlendirdi. Mac Champion ve Nick Wadhams imzasını taşıyan analizde Erdoğan, Biden’lı zorlu dört yıla hazırlanıyor” yorumunda bulunuldu.

Bloomberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasıyla ilgili yaptırımların yakında gelebileceğini hatırlattı. Makalede, “Kongre’de alınan kararla birlikte Başkan, 12 tane olası yaptırımın olduğu menüden en az 5 yaptırım seçmeye zorlanabilir” yorumunda bulundu. Seçeneklerin “Sembolik yaptırımdan bütün finansal işlemleri etkileyen ve zarar verici yaptırımlara kadar geniş bir yelpazede” olacağı vurgulandı.

YAPTIRIM UYGULANMAMASI İÇİN SEBEP DEĞİL

Türkiye Cumhurbaşkanı ve danışmanlarının ABD’nin eski başkan yardımcısını tanıdığına dikkat çekerek “Bu durumun bugüne kadar Donald Trump tarafından engellenen yaptırımların uygulanmaması için bir sebep değil” ifadesi kullanıldı.

BİDEN’LI GEÇMİŞE VURGU: OTOKRAT DEMİŞTİ

Bloomberg, Biden’ın ocak ayında New York Times’a verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan için otokrat dediğini ve “Bir hesap vermeli” dediğini hatırlattı.

“Bu hesap çok büyük olabilir” denilerek yaptırım tehditlerinin yanı sıra Türkiye’nin bankasına ağır cezalar da gelebilir. Ayrıca Suriye sorunu, Doğu Akdeniz’de gerilim ve diğer konular da var. İlişkide sonraki adımda ne olacağına dair endişeler Türkiye’nin liderinin Biden’ı tebrik etme ve zaferini kabul etme kararında da belli oluyor zira Trump’tan faydalanan Brezilya’nın lideri Bolsonaro ve Rus lider Putin henüz Biden’ı tebrik etmedi” yorumunu yaptı.

RUSYA, AMERİKAN İLİŞKİLERİNE ALTERNATİF

Sözcü'nün aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile yakın temasta bulunduğuna değinen Bloomberg, Rusya ile Türkiye’nin yakınlaşmasının sebebi olarak da “Amerika ile uzun süredir var olan ilişkiye bir alternatif” olduğunun da söylemesiyle birlikte pazar günü “Avrupa’yla daha yakın çalışma” konusunu gündeme getirmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

‘YAPTIRIMLARA KARŞI GARD ALINMAK İSTENDİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en kötü durumlar için hazırlandığını yazan Bloomberg, meclisten geçirilen Türk enerji şirketlerinin yurt dışında kurulabilmesi kararına dikkat çekti. Bloomberg’e konuşan bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, “Bu hamlenin sebebi olası bir yaptırımın etkisine karşı gard almak” ifadesini kullandı.