Bloomberg'ten Erdoğan-Biden görüşmesi yorumu: ‘Sıçrama tahtası olarak görüyor’

11 Haziran 2021 Cuma, 13:48

ABD merkezli Bloomberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana yapılacak ilk yüz yüze görüşme öncesi konuya ilişkin kapsamlı bir makale yayınladı.

Makalede, “Yıllar süren siyasi şikayetler ve bazı kişisel tecrübeler, pazartesi günü Biden ve Erdoğan arasında gerçekleşecek ilk toplantının üzerinde asılı kalmaya devam edecek. Beklentiler, ilişkilerde yeni bir atılımdan ziyade güven inşasıyla sınırlı” ifadelerine yer verildi.

NATO Zirvesi’nde askeri meselelerin görüşüleceğini belirten Bloomberg, “Türkiye, ABD birlikleri Afganistan'dan çekildikten sonra Kabil Havalimanı’nın korunmasına yardımcı olabilir, ancak mali ve askeri destek istiyor” ifadelerine yer verdi.

'SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI ANLAŞMASI' İDDİASI

Bloomberg’e konuşan toplantı hazırlıklarına aşina olan kaynaklar, “Erdoğan, Ukrayna ve Polonya'ya ve muhtemelen Letonya'ya da Silahlı İnsansız Hava araçları satma anlaşmalarını Rusya'yı caydırma çabalarına yardımcı olarak sunmayı planlıyor” dedi.

Aynı kaynaklar Erdoğan'ın, “Suriye ve Libya'da işbirliğini derinleştirmeyi teklif edeceğini ve Türkiye'nin Avrupa'ya giden mültecileri durdurmadaki rolünü vurgulayacağını” söyledi.

SIÇRAMA TAHTASI

Bloomberg’e demeç veren yetkililer, “Türk liderin uzun vadeli hedefi, Amerika'ya daha iddialı dış politikasını kabul ettirmek" derken, "Erdoğan, Biden görüşmesini ABD'ye yönelik resmi bir ziyaret için sıçrama tahtası olarak görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Analizde, Erdoğan’ın geçen ay Amazon, Coca-Cola, Google ve diğer ABD'li yöneticilere ilişkilerde "yeni bir çağ başlatma" çağrısı hatırlatıldı.

“Güven eksikliğinin olmadığını” ifade eden Bloomberg, “Türkiye'nin Rus füze savunma sistemi satın alması NATO müttefiklerini alarma geçirdi ve ABD yaptırımlarını tetikledi” ifadelerine yer verdi.

İNCİRLİK ÜSSÜ İDDİALARINI YALANLADILAR

Türkiye'nin Brüksel'deki görüşmelere yönelik hazırlıklarına ilişkin bilgi veren kaynaklar, Erdoğan'ın, S-400'leri İncirlik Üssünde Türk-ABD ortak gözetimine alabilecek yeni bir uzlaşma planladığı yönündeki haberleri, "ABD ile böyle bir maddenin görüşülmediğini" söyleyerek yalanladı.

Makalede, ‘Biden ABD Başkanlığı’na gelmeden önce Erdoğan'ı "otokrat" olarak adlandırdı ifadelerine yer verildi. Makalede bunun yanı sıra, "Ronald Reagan'dan bu yana ilke kez 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirerek Ankara'yı kızdırdı" ifadeleri yer aldı.