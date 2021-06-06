Bloomberg, Türk Lirası'ndaki değer kaybını analiz etti

06 Haziran 2021 Pazar, 14:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'na dair yaptığı açıklamalar kurda rekor dalgalanmalara neden oldu. Erdoğan, ''Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır'' dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından dolar\TL kuru rekor kırarken, Türk Lirası değer kaybetti.

Tuğçe Özsoy ve Selçuk Gökoluk'un Bloomberg'te yayımlanan, "En iyiden en kötüye: Yatırımcılar Türkiye piyasalarında kaygılanıyor" başlıklı makalede para biriminin, enflasyonun yüzde 17'de kalmasına rağmen karar mercilerinin faiz oranlarını düşürmeleri için baskı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş döndürücü politikalarının kurbanı olduğunun altı çizildi.

"Türkiye'nin güçlü lideri ve merkez bankası başkanının bu haftaki kafa karıştıran açıklamaları, ülkenin ne kadar tehlikeli bir pazar haline geldiğinin ve başlıca yükselen piyasalar arasında olağan dışı olduğunun altını çiziyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde şunlar kaydedildi:

"Yatırımcı güveni sarsıldı, yabancı hisse sahipliği tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın ve yerel para cinsinden tahviller bu yıl değerlerinin yaklaşık beşte birini kaybetti."

Türkiye yerel tahvil ve döviz piyasalarından çıkan İngiltere merkezli Aberdeen Asset Management'ta sabit gelirli bir fon yöneticisi olan Viktor Szabo, Bloomberg'e verdiği demeçte, "Politika hataları riski o kadar arttı ki, diğer tüm yatırım mantığını geçersiz kılıyor" dedi.

"HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN GÜN OLDU"

Merkez Bankası’nın eski başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının kritik bir dönem olduğu vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi:

"20 Mart her şeyi değiştiren gün oldu. Erdoğan'ın piyasa dostu merkez bankası başkanını sadece dört ay sonra görevden alma kararı, modern ekonominin bir geleneği olan enflasyonla mücadele için daha yüksek oranlar kullanma kavramından rahatsız olduğunu gösterdi.

Türkiye piyasaları o zamandan beri durgun. Bu hafta, okuma sekiz ayın ilk yavaşlamasına işaret etmesine rağmen, yüzde 16,6'lık Mayıs enflasyonuna rağmen Erdoğan'ın faiz indirimi gündemini zorlamaya devam edeceğine dair endişeleri güçlendirdi."