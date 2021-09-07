Bloomberg’ten çarpıcı Erdoğan analizi: “Kendi emellerine de hizmet edecek”

07 Eylül 2021 Salı, 15:35

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından cihatçı Taliban’ın kontrolüne geçen ülkede Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinde Türkiye’nin rolü tartışma konusu oldu. Bloomberg konuyla ilgili, "Türkiye, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısını neden korumak istiyor" başlığıyla bir analiz yayınladı.

Analizde, “Erdoğan hükümeti için havalimanının kontrolü, Türkiye'nin Taliban liderliğindeki Afganistan'da bir yer edinmesi için çok önemli. Erdoğan, Afganistan'a açılan ana geçidin yönetiminde Türkiye’nin başrol oynamasını istiyor. Bu, yalnızca Türkiye'nin çıkarlarına değil, aynı zamanda Erdoğan'ın kendi emellerine de hizmet edecek olan Taliban liderliğindeki hükümet üzerinde etki oluşturmanın en kesin yolu olacaktır” yorumuna yer verildi.

Ankara’nın endişesinin yeni bir göç dalgası olduğu belirtilen analizde, “Çoğu, önceki çatışmalardan en fazla sayıda Afgan mülteciye sahip olan Pakistan ve İran'a gidecek olsa da önemli bir kısmı, Avrupa'ya geçmeyi umarak Türkiye'ye yönelecek” denildi.

"DAHA AĞIR BASABİLİR"

“Kamuoyu desteği, ekonomik kaygılarla beraber gerileyen Erdoğan için yeni bir Afgan sığınmacı dalgasının siyasi maliyeti, Avrupa Birliği'nden gelen paradan daha ağır basabilir” yorumunu yapan Bloomberg, “Erdoğan'ın kendisi için Afganistan, Türkiye'nin etki alanını ve Müslüman dünyasının lideri olma iddiasını genişletmek için bir fırsat sunuyor” ifadelerine yer verdi.

"Türkiye ve Erdoğan, Afganistan'da bu emelleri gerçekleştirebilecek mi" sorusuna yer verilen analizde, 'Bu durum, Taliban'la iyi ilişkiler geliştiren Katar'a bağlı’ olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Doha kesinlikle Kabil'de kapılar açabilir. Ancak Katar'ın Afganistan'ın daha geniş dünyayla bağlantısı rolünü Türkiye ile paylaşmaya hazır olup olmadığını söylemek için henüz çok erken...”