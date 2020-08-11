BM Lübnan’a 50.000 ton un gönderecek
Birleşmiş Milletler, geçen hafta başkent Beyrut'taki korkunç patlama sonrasında Lübnan'a 50.000 tonluk un gönderme kararı aldı. Geçen hafta liman bölgesinde meydana gelen patlamada Lübnan'ın un ve tahıl deposu yıkılmıştı.
Birleşmiş Milletler, geçen hafta 200’den fazla insanın yaşamını yitirdiği ve binlerce insanın yaralandığı Lübnan’daki patlama sonrasında kritik bir açıklama yaptı.
2.750 tonluk amonyum nitratın infilak etmesi sonrasında başkent Beyrut’un liman bölgesi yerle bir olmuş ve ülkenin tahil deposu olan siloları yıkılmıştı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’a 50.000 tonluk un gönderilmesine karar verildi. Sözcü'de yer alan habere göre açıklamada, “Un, ülkenin kaynaklarını istikarlı hale getirmek ve gıda sıkıntısı yaşanmasını engellemek için gönderilecek. İlk olarak 10 gün içerisinde 17.500 tonluk un gönderilecek. Geri kalan un da sonra gönderilecek” ifadesi kullanıldı.
Patlamanın ardından ülkede 6 haftalık un ve tahıl kaldığı açıklanmıştı.
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