BM, Prenses Latife'nin yaşadığına dair BAE'den kanıt istedi

09 Nisan 2021 Cuma, 17:17

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Prenses Latife'nin hayatta olup olmadığına ilişkin endişesini dile getirdi.

Sözcü Hurtado, "Çok endişeliyiz. Hayatta olduğuna dair herhangi bir kanıtımız yok. Onun hayatta olduğuna dair açık, ikna edici bir kanıt istiyoruz. Elbette ki öncelikli endişemiz onun hayatta olup olmadığından emin olmaktır." ifadelerini kullandı.

"PRENSES LATİFE'YE EVDE BAKILIYOR" İDDİASI

19 Şubat'ta BAE'nin Londra Büyükelçiliğinden Dubai Emirlik ailesi imzasıyla açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Prenses Latife'ye evde bakıldığı, tedavisinin devam ettiği ve en uygun zamanda kamuoyu önüne yeniden çıkacağı" belirtilmişti.

ÜLKEYİ TERK ETMEK İSTERKEN YAKALANMIŞTI

2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan Prenses Latife, olaydan sonraki aylarda gizlice çektiğini söylediği videolarda, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmaksızın, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına tutulduğunu anlatmıştı.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin zorla ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

Şeyh Al Maktum'un eski eşi Prenses Haya da 2019'da iki çocuğuyla İngiltere'ye kaçmıştı.