BM'den Taliban'a: 'Keyfi gözaltıları derhal durdur'

10 Eylül 2021 Cuma, 15:37

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Afganistan'ın çeşitli eyaletlerinde son 4 haftada düzenlenen barışçıl protestolarda Taliban'ın göstericilere hakiki mühimmat, cop ve kamçı ile karşılık verdiğini aktardı.

Shamdasani, 8 Eylül'de Taliban'ın izinsiz toplanmaları yasaklayan bir talimat yayımladığını, dün ise Kabil'in belirli bölgelerinde internet erişiminin yasaklandığını belirtti.

Afgan kadın ve erkeklerin ülkede belirsizliğin yaşandığı dönemde çalışma, eğitim ve hareket özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarına saygı gösterilmesi için gösteriler düzenlediklerini ifade eden Shamdasani, iktidarı ele geçiren Taliban'ı göstericilerin sesini dinlemeye davet etti.

Shamdasani, "Taliban'ı, barışçıl toplanma hakkını kullananlara ve protestoları haber yapan gazetecilere yönelik güç kullanımını ve keyfi olarak gözaltına alınmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

15-19 Ağustos'ta Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde Taliban'ın kalabalığı dağıtmak için açtığı ateş sonucu bir yetişkin erkek ve bir gencin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirten Shamdasani, 7 Eylül'de ise Herat kentinde Taliban'ın iki erkeği vurarak öldürdüğünü ve 7'sini de yaraladığını kaydetti.

"İKİ GAZETECİ TALİBAN TARAFINDAN SAATLERCE DÖVÜLDÜ"

Shamdasani, yine 7 Eylül'de de güvenilir kaynaklara göre Taliban'ın başkent Kabil'de protestocuları dövdüğünü ve gözaltına aldığını, bunlar arasında bazı kadınlar ile 15 kadar gazetecinin de yar aldığını söyledi.

8 Eylül'de ise Kabil'in Dashti-Barchi bölgesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan bir gösterici grubunu takip eden en az 5 gazetecinin tutuklandığını ifade eden Shamdasani, iki gazetecinin ise Taliban tarafından saatlerce ciddi şekilde dövüldüğünü kaydetti.

Uluslararası insan hakları hukukuna göre barışçıl protestocuların korunması gerektiğini hatırlatan Shamdasani, Taliban'ın protestoculara ve gazetecilere saygı göstermesini istedi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasından sonra bazı kadınlar temel haklarının korunması için gösteriler düzenlemişti.