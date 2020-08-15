BMGK, İran'a uygulanan silah ambargosunu uzatmayı reddetti
Pompeo, BMGK'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddettiğini bildirerek, "BMGK, bugün en temel misyonunu yerine getirememiştir" yorumunda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddettiğini bildirdi.
Pompeo, "BMGK, dünyanın önde gelen terör destekçisi devletine, 10 yıldan uzun süredir ilk kez hiçbir BM kısıtlaması olmadan konvansiyonel silah alma ve satma yolu açmıştır. BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin savunulmasında kararlı davranamaması, affedilemez" yorumunda bulundu.
BMGK'nin, 'Orta Doğu'da İran'ın eylemleri nedeniyle tehlike altında olan birçok ülkenin İran'a silah ambargosu çağrılarını' reddettiğini belirten Pompeo, şunları kaydetti:
"Bu ülkeler, silah ambargosu uzatılmazsa İran'ın daha çok kaos ve yıkım yayacağını biliyor ancak BMGK bunu görmezden gelmeyi seçti. ABD hiçbir zaman bölgedeki dostlarının BMGK'deki taleplerinin peşini bırakmayacak. Teokratik terör rejiminin, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve diğer bölgelerin kalbini tehdit edecek şekilde silah satıp alma özgürlüğü olmamasını sağlamak için çalışacağız."
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