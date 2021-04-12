BNB Coin 500 doların üstüne çıkarak tarihi zirvesini gördü

12 Nisan 2021 Pazartesi, 14:06

Son dönemin en çok kazanç getiren kripto paraları arasında yer alan Binance Coin (BNB) yükselişini devam ettiriyor. Nisan ayının başında önemli bir atılım gerçekleştiren BNB, özellikle platform içinde kullanımda sağladığı avantajla hemen her yatırımcının portföyünde kendisine yer bulmayı başarmıştı.



Binance Coin bugün 500 doları aşarak yeni bir tüm zamanların zirvesi belirlemeyi başardı. Çok düşük bir noktadan satışa çıkan BNB, 29 Mart'ta ise 263 dolardan işlem görüyordu. O günden bu yana yüzde 82, son 7 günde ise yüzde 53 artış gösterdi. BNB'nin son bir yıldaki artışı ise yüzde 3485 oldu, yani değeri yaklaşık 350 katına çıktı.



ETHEREUM’A ÇOK YAKLAŞTI

BNB’nin tarihinde ilk defa Ethereum‘u geçmeye bu kadar yaklaştığı görülüyor. Yine de BNB’nin toplam piyasa değeri açısından Ethereum’u geride bırakması için 3 kata yakın bir yükseliş elde etmesi bekleniyor. Binance Coin’in bu artışının arkasındaki itici güç ise Binance Smart Chain ağı ile Binance’in token yakma duyurusu oldu.

Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun gece yarısı paylaştığı gönderide ETH’nin toplam piyasa değerinin sadece 3,3 kat uzakta olduğunu vurgulandı. Sabah saatlerinde devam eden yükseliş ile birlikte ise BNB ile ETH arasındaki fark 3 kata kadar azaldı.



BINANCE (BNB) COİN NEDİR?

Binance (BNB) Coin, Binance kripto para değişim borsasının çıkardığı bir kripto para birimidir. Binance Coin (BNB) ERC-20 tabanlı bir kripto para birimi olarak çıkarılmıştır, fakat daha sonra Binance kendi zincirini kurmuş ve BEP2 tabanlı bir alt yapıya geçmiştir. Mevcut ERC20 tokenlar yakılarak BEP2 tokenları haline getirilmektedir.

Hacmi ile dünyanın en büyük borsalarından olan Binance, borsa hacmi ile orantılı olarak Binance Coin (BNB) kripto para biriminin de hacmi ve reel para karşısındaki değeri ciddi bir yükseliş göstermiştir.

Binance Coin (BNB) ile Binance borsasında kripto para birimleri arasında alış/satış yapılabilmektedir.

Binance Coin (BNB) ile Binance borsasında alış/satış işlemlerinde alınan komisyon ödenebilmektedir. Binance Coin (BNB) ile yapılan ödemelerde Binance birinci sene yüzde 50, ikinci sene yüzde 25, üçüncü sene yüzde 12,5 ve dördüncü sene yüzde 6,75 oranında komisyon oranlarında indirim sağlamaktadır. Seviyeler kullanıcının elinde bulundurduğu BNB miktarı ve yapmış olduğu toplam hacime göre verilmektedir.