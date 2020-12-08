Bob Dylan'ın 60 yıllık tüm şarkı kataloğu Universal Müzik'e satıldı

08 Aralık 2020 Salı, 10:30

Universal Müzik Grubundan yapılan açıklamada, 79 yaşındaki ünlü şarkıcı ile yapılan görüşmeler sonucu ilk yazdığı şarkı sözlerinden en son çıkardığı albüme kadar 600’den fazla parçayı kapsayan bütün şarkı kataloğunun satın alındığı kaydedildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, firmanın üst yöneticisi Lucian Grainge, Dylan’ın şarkılarının asla eskimediğini belirterek, "Bob Dylan'ın şarkı yazma sanatının en büyük uygulayıcılarından biri olduğu bir sır değil" ifadelerini paylaştı.

Satış rakamı açıklanmazken, kataloğun 300 milyon dolardan fazla tutacağı tahmin ediliyor.

1960’larda New York’ta müziğe başlayan Dylan’ın şimdiye kadar 125 milyondan fazla albüm sattığı belirtiliyor.