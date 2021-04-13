Bodrum Belediyesi, Halikarnas Balıkçısı için UNESCO'ya başvuracak

13 Nisan 2021 Salı, 13:03

Bodrum Deniz Müzesi'nde, 15 Nisan günü saat 13.30'da, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, emekli diplomat ve çevreci Metin Erdoğan ve az sayıda davetlinin yer alacağı basın duyurusuyla Balıkçı'yı anma etkinlikleri başlayacak. Basın açıklamasında, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 2023 yılındaki 50. ölüm yıldönümünün UNESCO tarafından anılması için Bodrum Belediyesi tarafından yapılacak başvuruyla ilgili kamuoyu bilgilendirilecek. Ayrıca, başvuru ile ilgili olarak Odalar ve STK’ların başvuruyu destekleme amaçlı referans mektubu imza töreni gerçekleşecek.

Basın duyurusunun ardından, saat 15.30'da Kumbahçe Mahallesi Azmakbaşı Mevkii'nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Esra Sağlık tarafından yapılan Cevat Şakir Kabaağaçlı heykelinin açılışı gerçekleştirilecek.

16 Nisan Cuma saat 13.00'de ise Bodrum Belediyesi tarafından yapılan Yokuşbaşı Mevkii'ndeki ‘Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası’ açılışı gerçekleştirilecek.



