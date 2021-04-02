Bodrum parsel parsel satılıyor

02 Nisan 2021 Cuma, 08:16

Milli Emlak Müdürlüğü, Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Konacık, Gökburun ve Göl mahallelerinde zeytinliklerden oluşan, 2. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik alanlar sınırlarında kalan 7 ayrı parseli satışa çıkardı. Satış ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre üç mahallede bulunan toplamda 21 bin 742 metrekarelik arazi satışından yaklaşık 52 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor. Satılan parseller bölgenin imar planların sosyo-kültürel tesis alanı, park alanı, sahil şeridi ve konut alanı şeklinde belirtiliyor. Hazineye ait arazilerin ihaleleri kapalı teklif usulü ile yapılacak.

RANT SATIŞI

Satış kararına tepki gösteren Bodrum Çevre Platformu Kurucusu Remzi Kazmaz, “Bodrum Yarımadası’nın son yeşil kalmış alanları tüm koruma yasalarına karşın teker teker çeşitli sıfatlandırmalarla konuta dönüştürülerek mutlu azınlık bir kitlenin kullanımına rant uğruna sunuluyor. Torba ve Göl mahallesi arasındaki bu alanların tahribi devan ederse Bodrum Yarımadası’nın kıyı şeridinde başka yeşil alanı kalmayacak. Bu alana ve çevreleyen sahil şeridine Bodrum halkının ve bölgeye gelen turistlerin ulaşması bile yollar kapatılarak imkânsız hale getiriliyor” dedi.

İhaleye çıkarılan zeytinlik arazilerin hemen yanında orman niteliği olan 5 bin 700 metrekarelik alanın önceki yıllarda benzer bir satış yöntemiyle konut alanı yapıldığını anımsatan çevreci avukat Kazmaz, “Ulusumuza ait olan sahil şeridi, sadece cebi dolu, bu alanlarda konut sahibi olmuş sayıları yüzleri geçmeyen azınlığın işgalinde. Giderek değişime uğrayan ve otel adı altında konutlara dönüştürülen bu alanlar Bodrum’un turistik anlamını da yok ediyor. Giderek çölleşen ülkemizde hepimizin görevi tek bir ağaç bile kaybetmemek olmalıdır. Yeşil alanlardan sahillerden her türlü yapılaşmayı uzaklaştırarak bölgemizin son doğal alanlarını halkımızın ve turizmin kullanımına açık tutmak zorundayız” diye konuştu.

İktidarın, ekonomik kriz nedeniyle kamuya ait malların satışını hızlandırdığını vurgulayan Kazmaz, “Bu satışlardan hem ülkemiz kaybediyor hem de Bodrum kaybediyor. Bu satılan yerlerde çok geçmeden Ankara’dan çıkarılacak imar planlarıyla o güzelim zeytinlikler teker teker kesilerek yerlerine villalar, oteller kondurulacak. Bugün Bodrum yukarıdan dayatılan kararlarla bir talan politikası ile karşı karşıya. Gerek Bodrum Belediyesi gerekse çevre örgütleri ve duyarlı halkın bütün tepkilerine rağmen talan ve yağma politikası devam ediyor. Bu zihniyet böyle devam ederse 10 yıl içinde Bodrum tanınmayacak ve yaşanamayacak hale gelecek” ifadesini kullandı.