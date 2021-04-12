Bodrum Rallisi'nde silahlı kavga: Oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

Bodrum'da TOSFED Rallisi Kupa töreninde oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga çıktı. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:19
Bodrum Rallisi'nde silahlı kavga: Oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı
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TOSFED Rallisi Kupa törenine silahlı kavga gölgesi düştü. Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.

Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DAHİL, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabanca da emniyete götürüldü.


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