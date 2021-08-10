Bodrum tepeleri alev alev yanıyor

10 Ağustos 2021 Salı, 19:37

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy ile Gümüşlük mahalleleri arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Hızla yayılan alevlerin Dereköy, Gümüşlük ve Peksimet köyüne doğru ilerlediği, polis ve jandarmanın bölgede güvenlik önlemi almaya başladığı öğrenildi.

Tırman Tepesi yamaçlarında bugün saat 15:00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Alevlerin, Dereköy, Gümüşlük ve Peksimet köylerine yöneldiği öğrenildi. Yangın söndürme ekiplerinin müdahale ettiği yangına, vatandaşlar da destek veriyor. Bölgedeki iş makinaları, traktörler ve su tankerlerinin yangın mahalline yönlendirildiği belirtildi.

“ARTIK BİR ŞEY DİYEMİYORUM, SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM”

Bodrum Belediye Meclisi Üyesi Numan Cömert, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, günlerdi süren yangınlar nedeniyle sürekli alarm halinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Belediye olarak teyakkuz durumundayız. Artık itfaiye erlerimiz yoruldu, gönüllü vatandaşlarımız yoruldu. Ama bizler, şu anda gördüğünüz gibi gönüllüler, herkes sahada. Herkes elinde bir çalıyla yangını söndürmek için mücadele ediyor. Bu doğa hepimizin. Bodrum, bu ülke, Türkiye’miz hepimizin. Şu an ciğerimiz yanıyor, canımız yanıyor.

Gerçekten anlatacak bir şey de bulamıyorum. Ben bu röportajı yaparken 20 metre önümde yangın var. Onu gördükçe içim yanıyor. Şuraya baktıkça, karşıda dağlar yanıyor. Yani çok kötü durumdayız. Allah hepimize yardım etsin. Böyle bir günde, ben bir belediye meclis üyesi olarak tüm duyarlı vatandaşımıza, belediye ekibimize, itfaiye ekiplerimize, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yardım ekibimize ve Türkiye’den gelen, katkısı olan herkese, ben Numan Cömert olarak çok çok teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Bodrum’umuza geçmiş olsun. Doğamızı, ormanımızı, çamlarımızı korumak bizim vatandaşlık görevimiz. Çok üzgünüz. Gerçekten içimiz yanıyor, yarılıyız. Artık bir şey diyemiyorum, sözün bittiği yerdeyim.

“BİR BÜYÜK, ÜÇ NORMAL UÇAK VAR”

Şu anda benim baktığım Gümüşlük, Peksimet tarafından Yalıkavak dağlarına doğru, şimdi Çilek Dağı’na doğru Yakaköyü’nün, yangın gidiyor. Şu anda bir büyük uçak var, üç tane de normal yangın söndürme uçağı var. Hepsi müdahale ediyor. Aslına bakacak olursak havadan karadan müdahale ediliyor. Fakat en kötü durum, sıcakların çok olması ve rüzgarın kuzeye esmesi ve yangının da kuzeye doğru gitmesi, en büyük tehlike. Bunun önüne geçmek için şu an arazözleri görüyorum, beton kamyonlarını görüyorum. Onlar önünü kesmeye çalışıyor, vatandaş kesmeye çalışıyor. Hepimize çok çok geçmiş olsun. Bodrum’umuza tekrar geçmiş olsun.”