Son dakika: İstanbul'da orman yangını

İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı.

DHA
10 Ağustos 2021 Salı, 16:09
Son dakika: İstanbul'da orman yangını
Abone Ol google-news

İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler