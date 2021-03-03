Bodrum'da Adaboğazı tepkisi: Yağmaya izin yok!

03 Mart 2021 Çarşamba, 16:40

Muğla Bodrum’da Özelleştirme İdaresi’nin 4 milyon 500 bin metrekare büyüklüğündeki 79 parselin imar durumunu sorgulaması ve bu alanların imara açılma iddialarına yönelik tepkiler büyüyor. ‘Yağmaya izin yok’ diyen bine yakın Bodrumlu imara açılan 79 parselden birisi olan Adaboğazı’na yürüdü.

Bitez Mahallesi’nde bir araya gelen Bodrumluların yürüyüşüne, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da destek verdi. Yürüyüş sonunda grup adına basın açıklamasını Nuri Alkoç yaptı. AKP’nin özelleştirme politikalarını eleştiren Alkoç, “İktidara geldiği günden bugüne AKP hükümetleri özelleştirme politikalarıyla havalimanı, köprü, otoyol ve hastane gibi yapıları hazine garantisi vererek halkın cebinden çalıp sermayeye kaynak aktarımına devam etmektedir” dedi.

“GÖKOVA KÖRFEZİ TALANA MI AÇILACAK?”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’nın doğayı korumaktan uzak olduğunu belirten Alkoç, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizin 22 bölgesi için özel bir şirkete hazırlatılan raporlar doğayı ve çevreyi korumaktan uzak, adeta ‘nereyi, nasıl ranta açarız’ mantığıyla hazırlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum Belediyesi’nden Hazine’ye ait 75 adet parselin imar durumları hakkında niçin bilgi istemiştir. Dünyanın En Güzel Koyları Birliği’nin bir üyesi olan Bodrum yarımadasındaki Gökova Körfezindeki kıyıları, koyları, Okluk Koyu, Adalıyalı, Cennet Koy gibi imara, ranta, talana mı açılacaktır?” diye sordu.

Adaboğazı’nı ranta teslim etmeyeceklerinin altını çizen Alkoç, “Bugün burada olmamızın nedeni parsellerden birinin Adaboğazı olmasıdır. Adaboğazı, Bodrum’un içinde saklanan incilerden bir tanesidir. Halkın ve tüm canlıların ortak yaşam alanıdır ve böyle kalmalıdır. Doğal ve kültürel değerlerimize göz koyanlar bilsinler ki artık karşılarında biz varız, Bodrumlular var. Ne Adaboğazı’nı ne de başka bir kıyımızı, koyumuzu ranta, talana teslim etmeyeceğiz. İstanbul’a ihanet ettiklerini itiraf edenlerin Bodrum'a ihanet etmelerine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

CHP'Lİ ÖZCAN: KİMSENİN BODRUM’UN DOĞASINI BOZMAYA HAKKI YOK

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ise şöyle konuştu:

“Son yıllarda ne ilk ne de son bir araya gelişimiz. Daha çok bir araya geleceğiz. Her geçen gün daha artıyoruz. Tepkimizi eylemimizi daha çok hissettiriyoruz mesajımız ulaşması gereken yere ulaşmıştır diye düşünüyorum. Bazen geri adımlar atıyorlar bazen yeni arayışlar içinde giriyorlar işte tüm bunları durdurabilmek açıklayabilmek için bir aradayız. Bugün şu gördüğümüz doğanın, yeşilliğin denizle buluştuğu bir ortamda eğer burası yakılırsa ya da betonlaşırsa buradaki canlıların karıncasından yılanına kadar, kaplumbağasında kadar tüm canlıların yok olacağı aşikardır. Kimsenin Bodrum’un doğasını bozmaya hakkı yok.”