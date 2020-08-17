Bodrum'da "Akdeniz Esintileri" konseri
Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Akdeniz Esintileri" konseri düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev, İbrahim Yazıcı yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı.
Çeşitli ülkelerden eserlerin seslendirildiği konserde sanatçılar, performanslarıyla beğeni topladı.Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konser alanına ateşleri ölçülerek alınan ve aralarında birer koltuk boş bırakarak oturan izleyeciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
"Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 21 Ağustos'ta İzmir Devlet Tiyatrosunun sahneleyeceği "Kantocu" isimli müzikal gösteriyle devam edecek.
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