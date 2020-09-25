Bodrum'da “Bi Zamanlar" resim sergisi açıldı

25 Eylül 2020 Cuma, 12:06

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen resim sergisinin açılış konuşmasını yapan sanatçı Faruk Günayer, sergisinde desteklerini esirgemeyen Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ederek, ziyaretçilerin sergi salonunda sosyal mesafeyi korumalarını da rica etti. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu da yaptığı konuşmada, Bodrum Belediyesi olarak kültür sanat kenti Bodrum’da, sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye ve çalışmalar ile ivme kazandırmaya devam edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Sergi salonlarımızın sayısını da artırarak özellikle Bodrum kent kültürüne her geçen gün katkı sunmaya çalışıyoruz. Sanat ve kültür ile iç içe bir kent olma misyonu ile hareket eden Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın da büyük desteğini alarak, çalışmalarımızı sizlerle birlikte uyumlu bir şekilde yürütmenin onurunu ve sevincini yaşıyoruz. Bugün siz sanatsever dostlarımızla birlikte yine çok değerli bir serginin açılışında buluştuk. Sanatçımız Faruk Günayer’in “Bi Zamanlar” adını verdiği resim sergisinde, birbirinden değerli eserlerini görücüye çıkardık. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezimizde an itibarıyla ziyarete açtığımız serginin ev sahipliğini yapmaktan, Bodrum Belediye Başkanlığı olarak mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Konuşmamın sonunda ise kısa bir çağrıda bulunmak isterim. Tüm sanatseverleri, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezimizin yanı sıra yine Belediyemiz bünyesindeki Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi, Mausolos Sanat Galerisi ve 1. Artemisia Sanat Galerisinde açılışını yaptığımız sergileri ve birbirinden değerli çok sayıda eseri izlemeye bekliyoruz. Bugün aramızda olarak katılım sağladığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Faruk Günayer’in yaklaşık 100’e yakın eserinin sergilendiği resim sergisini sanatseverler 13 Ekim 2020 tarihine kadar haftanın her günü 10:00 – 22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.