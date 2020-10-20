Bodrum’da dev alt yapı çalışmasının ilk bölümü tamamlandı

20 Ekim 2020 Salı, 10:41

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’da alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bodrum’da ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 25’i olan 40 kilometresi tamamlandı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

Bodrum’da devam eden kanalizasyon çalışmalarında 12 ekibin oluşturduğu 110 kişi çalışmakta. Pandemi önlemleri çerçevesinde devam eden çalışmalar turizm sezonun yoğunluğunun bitmesiyle birlikte hızlanacak. Büyükşehir ekipleri bir yandan kanalizasyon çalışması yaparken diğer yandan asfaltlama çalışmalarına başladı. Ekipler 26 bin metrekare asfaltlama ve bin metrekare parke taşı kaplama işi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 350 Milyon TL’si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanıyor. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

Eşsiz güzellikleri ve muhteşem doğası ile dünyanın ve ülkemizin çekim merkezi olan Muğla’yı koruyan alt ve üst yapılara büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün özellikle tatilcilerin bir numaralı tercihi olan Bodrum’da altyapı çalışmalarının son sürat devam ettiğini, çalışmalar tamamlandığında Bodrum’un alt ve üst yapıları ile örnek bir merkez olacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Dünya Bankası ve kendi öz kaynaklarımızla Muğla genelinde başlattığımız altyapı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Muğlamızın incisi Bodrum’da devam eden 160 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon hattı çalışmasının dörtte biri tamamlandı. Turgutreis ve civarındaki kanalizasyon sorununu çözecek projemiz turizm sezonun kapanması ile daha hızlı ilerleyecek ve Bodrum’un bir sorununu daha geride bırakmış olacağız.

Bodrumumuza müjdesini verdiğimiz kanalizasyon, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi ve bakanlığımızla imzaladığımız anlaşma ile Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını güzel ilçemize kazandırmış olacağız.” dedi.