Bodrum'da 'dost patiler eğitim ve oyun alanı' açıldı

26 Aralık 2020 Cumartesi, 13:51

Başkan Ahmet Aras'ın, Bodrum'da evcil dostlarımızın tasmasız dolaşabileceği, yürüyüş yapabileceği, sahibi ve diğer evcil köpeklerle oyun oynayabileceği alanların olmayışından yola çıkarak uygun bir projesi hazırlanması talimatı üzerine çalışma başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gerekli çalışmalar sonrasında hayata geçirdiği proje ile Türkiye'de de bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Konacık Mahallesi'nde yer alan Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı'nda, evcil köpekler kontrollü bir şekilde gezdirilebilirken, çocuklar ve yetişkinlerin de yürüyüş yaparak güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu.

Evde köpek besleme alışkanlığının yaygın olduğu Bodrum’da, adeta ailenin bir üyesi haline gelmiş sevimli canlar, gezmeye, oynamaya, doğal ortamlarla buluşma ihtiyaçlarını bu parkta giderebilecekler. Diğer parklarda, yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe bırakıp dolaştıramayan Bodrumlu hayvanseverler, Dost Patiler Parkı ile tam da bu noktada köpeklerinin yasal bir şekilde tasmasız oynayabilecekleri alana kavuşmuş oldular.

Parkın işleyişinde, sorumlu köpek sahibi olunması desteklenirken, çocuklar ebeveynlerinin kontrolünde parkta keyifli zaman geçirebilecekler. Yaşlı ve engelli kişilerin köpeklerinin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayacak parkurlar yer alıyor.

VETERİNERLİK VE TEMEL KÖPEK EĞİTİMİ HİZMETİ DE SUNULACAK

Pandemi şartlarından dolayı açılış merasimi yapılmayan parkta haftanın belirli günlerinden veterinerlik hizmeti verileceğini açıklayan Başkan Ahmet Aras, "Değerli can dostlarımız için kurduğumuz bu parkta belirlenecek günlerde veterinerlik hizmetleri verilecek. Bunun yanı sıra istihdam etmeyi planladığımız eğitmen eşliğinde köpek sahiplerine, köpeğiyle kuracağı iletişimde temel eğitim olanağı da sağlayacağız. Parkta ayrıca belli dönemlerde çocuklar başta olmak üzere, hayvanseverler için çeşitli aktiviteler de planlanıyor. Bodrum'a yakışan, modern, ferah, yeşillikler içindeki bu güzel parkta pati dostlarımızın ve canların kaliteli zaman geçireceklerine inanıyorum." dedi.