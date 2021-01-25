Bodrum’da fırtına kabusu: Balıkçı tekneleri battı, yelkenli gulet karaya oturdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle küçük balıkçı kayıkları battı, bir ahşap gulet ise bir sitenin önünde karaya oturdu. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın 2 gün süreceğini açıkladı.
Gece saatlerinde başlayan ve güneydoğu yönünden esen fırtına Bodrum’da etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dalgalar oluştu.
AHŞAP GULET KARAYA OTURDU
Gümbet sahilinde ise fırtınanın şiddetine dayanamayan 4 milyon liralık ahşap guletin ise halatları koptu. Şiddetli fırtınada sürüklenmeye başlayan gulet lüks bir sitenin sahilinde karaya oturdu. Bazı balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi.
DALGALAR İŞLETMELERE VURDU
Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli fırtına nedeniyle dalgalar sahildeki bazı işletmelerin iskelesine vurdu. İşletme sahipleri kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurarak deniz suyunun içeri girmesini engelledi. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre şiddetli fırtınanın Çarşamba sabah saatlerine kadar sürebileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Faşizmin tuzakları
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Uğur Mumcu’nun arşivini silen TRT'den ikinci skandal
- Binali Yıldırım neden FETÖ kumpasına sahip çıkıyor?
- Cumhuriyet: Y’nin üstünde şarapnel var
- Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Faşizmin tuzakları
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Uğur Mumcu’nun arşivini silen TRT'den ikinci skandal
- Binali Yıldırım neden FETÖ kumpasına sahip çıkıyor?
- Cumhuriyet: Y’nin üstünde şarapnel var
- Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!