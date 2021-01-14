Bodrum'da ‘Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası' açıldı

14 Ocak 2021 Perşembe, 15:47

Cevat Şakir Kabaağaçlı anısına Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yokuşbaşı’nda yapımı tamamlanan parkta, Kabaağaçlı'nın dünyanın çeşitli yerlerinden getirterek diktiği bitkiler yer alıyor. Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası Parkı, bitkilerin yanı sıra, doğal taşlar ve çift gözlü seyir dürbünü ile Bodrumluların ve Bodrum sevdalılarının çok seveceği bir panoramaya sahip.

Aras, seyir terasının bulunduğu noktayı Cevat Şakir’in sürgün yolculuğunun onda yaşattığı tüm kötü duyguları bir anda geride bırakmasına neden olan yer olarak nitelerken, Bodrum’la ilk karşılaştığı bu andan itibaren Kabaağaç’lının içini büyük bir mutluluk kapladığını ve aynı duyguları seyir terasına gelen birçok insanımızın da hissetmesini istediklerini ifade etti.

"BODRUM’UN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATMAK İSTİYORUZ"

Başkan Aras, Bodrum'un Cevat Şakir Kabaağaçlı'ya çok şey borçlu olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Aynı onun gibi bizler de Bodrum’un güzelliğine güzellik katmak istiyoruz. Bodrum’da yaşayan herkesin, her şeyden önce Bodrum’a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma arzusundayız. Çünkü biliyoruz ki; sevmeden, hayatımızdaki doldurulmaz yerinin farkına varmadan, bu kenti gelecek kuşaklara, güzelliklerini ve değerlerini koruyarak bırakmamız hiç de kolay değil."

Bodrum’u her zamankinden daha çok koruma fikrinin, şu anda yönetim stratejisinin ana eksenini oluşturduğunu ve Bodrum’u sevmeden, sevdirmeden bu fikrin hayata geçirilemeyeceğini belirten Başkan Aras, Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda başarılı olabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; Bodrum’un Cevat Şakir gibi değerlerine sahip çıkmak, onları anlamak, onların gözüyle Bodrum’a bakmaktan geçiyor. Bunu yaparken de Bodrum’da yaşayan herkesle ortak bir duygu birliği geliştirmeye çalışıyoruz.Değerlerimizi öne çıkarma düşüncemizin temel prensibi şudur; Bodrum’lu hemşehrilerimizle birlikte Bodrum’a karşı güçlü bir aidiyet duygusunun birer parçası olmak. Bodrumu sevmeden, Bodrum’un güzelliklerini koruyamadan, ne şimdi mutlu olabiliriz ne de gelecek kuşaklara yaşamaktan mutluluk duyacakları bir Bodrum bırakabiliriz.

SEYİR TERASI KABAAĞAÇLI'NIN HEYKELİ İLE TAÇLANACAK

'Günün ve aydınlığın ne olduğunu görmek için buraya gelip oturmalı' diyen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın heykelinin de bölgeye konulacağını duyuran Başkan Aras,

"Cevat Şakir, Mavi Sürgün kitabında ‘karanlık’ diye adlandırdığı çok sıkıntılı günlerin ardından ve çok çileli bir yolculuktan sonra vardığı Bodrum’la ilgili olarak buradaki ilk gününden söz ederken şöyle der: 'Başka Bir Dünyadayım, Apaydın Bir Dünyada…' ve sözlerini şöyle sürdürür: 'Günün ve aydınlığın ne olduğunu görmek için buraya gelip oturmalı.' Onun bu duygularından hareketle bu güzel düşüncesine uygun olarak bir heykelini de parkın önüne ve yol cephesine koymak için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarını tamamlamak üzere. Henüz Bodrum’un tarihi ve kültürel mirasını dile getirmeye başlamadan önce geldiği sürgün yerinin, ebedi maviliği ve o maviliğe rengini veren güneşin aydınlığının onda bıraktığı ilk düşüncelerdi bunlar." dedi.

Kabaağaçlı'nın, ‘’Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin, sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin, Senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler...’’ dizeleriyle açıklamasına devam eden Başkan Aras, "Bodrum’a ilişkin duygularımızı belki de en iyi anlatan bu sözlerde, herkes bir parça kendini bulur. İşte biz de; Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası'nın, Bodrum’a olan ortak duygularımızı içselleştirebileceğimiz, burada yaşamaktan gurur duyacağımız ve tarihsel kişiliklerden bu yana hep dile gelmiş olan, o ebedi maviliğe bakarak onu korumamızın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu unutmayacağımız bir yer olmasını amaçlıyoruz." dedi.

BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM

Balıkçı’nın, 'Ekip yetiştirdiğim bitkiler her güzelliğine hayran kaldığım yaradılışa karşı bir borçtur… Artık Bodrum’un Güzelliğine Sınırsız Güzellikler Katacaktım…' sözlerinden ilhamla alanın bitkilerle zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Ahmet Aras, "Seyir terasımızın açıldığını halkımıza duyururken ‘Bir Başkadır Benim Memleketim…’sloganını kullanıyoruz. Bodrum’da yaşayan herkesin, her şeyden önce Bodrum’a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma arzusundayız. Çünkü biliyoruz ki; sevmeden, hayatımızdaki doldurulmaz yerinin farkına varmadan, bu kenti gelecek kuşaklara, güzelliklerini ve değerlerini koruyarak bırakmamız hiç de kolay değil." dedi.