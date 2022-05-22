Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

22 Mayıs 2022 Pazar, 13:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen kaçak iskelelerin yıkımı sürüyor.

2022 yılının başından itibaren Gümbet Mahallesi'nde 46, Bitez Mahallesi'nde 10 ve Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde 5 olmak üzere toplamda 61 kaçak iskele, Bodrum Belediyesi tarafından yıkıldı.

Bunun yanı sıra, Göltürkbükü Mahallesi'nde 20, Yahşi'de ise 2 olmak üzere 22 kaçak iskelenin sezon sonuna doğru yıkılması planlandı.

Çoğunluğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



