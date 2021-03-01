Bodrum'da suların çekilmesiyle tarihi kral yolu ortaya çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı.
Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.
Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.
"TAVŞAN ADASINA YÜRÜYEREK GİTTİLER"
150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu.
Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.
"GÜMBET'TE SULAR 1,5 METRE ÇEKİLDİ"
Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.
Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi. 1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. Gelgitlerin yaşandığı ilçede yılın bazı aylarında suların çekilip geri geldiği öğrenildi.
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