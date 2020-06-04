Bodrum'da yerel tohum merkezi kuruluyor

04 Haziran 2020 Perşembe, 09:58

Yerel Tohum Merkezi’nin de içinde bulunacağı AR-GE Merkezi’nde, Ata tohumlarından fide yetiştiriciliği, yerel tohumların üreticiyle buluşturulması ve Bodrum TARKO (Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) kanalı ile ürün alım garantisi gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. Merkez, Karaova’da ve Bodrum’un farklı mahallelerinde üretim yapan çiftçiler için düzenli toprak analizleri ve verim artırıcı planlamaları hayata geçirirken, çiftçi, yetiştirici ve üretici için sahada eğitim programları düzenleyecek. AR-GE Merkezi’nde bir de ‘Yeşil Çağrı Hattı’ kurulacak. Merkez, katma değerli Bodrum ürünlerinin yetiştirilmesinin ardından, bu ürünlerin dijital pazarlar da dahil olmak üzere çeşitli mecralarda satış ve pazarlamasını sağlayacak, üreticiye ‘markalaşma’ desteği sunacak. Merkez,tarım ve hayvancılık konusunda AB projeleri hazırlayarak, üreticinin destek ve hibelerden faydalanmasını da sağlayacak.



Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında Bodrum’un bereketli toprakları Karaova’da öncelikli olmak üzere üreticinin desteklenmesi, iyi ve organik tarımın teşvik edilmesi ve tarım ekonomisinin Bodrum’da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projeye bilim insanlarından oluşan bir çalışma kurulu da destek veriyor. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde sürdürülen Tarımsal Kalkınma projesi, aynı zamanda Bodrum Yarımadası’nın tarım alanlarının korunmasını da hedefliyor.