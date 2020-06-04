Bodrum'da yerel tohum merkezi kuruluyor
Bodrum Belediyesi’nin tarımsal üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (BODRUM TARKO) kurudu. Yerel Tohum Merkezi ise önümüzdeki günlerde Karaova’da hizmete başlayacak.
Yerel Tohum
Merkezi’nin de içinde bulunacağı AR-GE Merkezi’nde, Ata
tohumlarından fide yetiştiriciliği, yerel tohumların üreticiyle
buluşturulması ve Bodrum TARKO (Tarımsal Kalkınma Kooperatifi)
kanalı ile ürün alım garantisi gibi faaliyetler
gerçekleştirilecek. Merkez, Karaova’da ve Bodrum’un farklı
mahallelerinde üretim yapan çiftçiler için düzenli toprak
analizleri ve verim artırıcı planlamaları hayata geçirirken,
çiftçi, yetiştirici ve üretici için sahada eğitim programları
düzenleyecek. AR-GE Merkezi’nde bir de ‘Yeşil Çağrı Hattı’
kurulacak. Merkez, katma değerli Bodrum ürünlerinin
yetiştirilmesinin ardından, bu ürünlerin dijital pazarlar da
dahil olmak üzere çeşitli mecralarda satış ve pazarlamasını
sağlayacak, üreticiye ‘markalaşma’ desteği sunacak.
Merkez,tarım ve hayvancılık konusunda AB projeleri hazırlayarak,
üreticinin destek ve hibelerden faydalanmasını da sağlayacak.
Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında Bodrum’un bereketli toprakları Karaova’da öncelikli olmak üzere üreticinin desteklenmesi, iyi ve organik tarımın teşvik edilmesi ve tarım ekonomisinin Bodrum’da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projeye bilim insanlarından oluşan bir çalışma kurulu da destek veriyor. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde sürdürülen Tarımsal Kalkınma projesi, aynı zamanda Bodrum Yarımadası’nın tarım alanlarının korunmasını da hedefliyor.
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