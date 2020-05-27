Boeing işçi kıyımına hazırlanıyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:25

Boeing Co. bu hafta Seattle bölgesi mühendislik kademelerinde çok sayıda çalışan ile yollarını ayıracağını açıklamaya hazırlanıyor. Uçak üreticisi, havacılık tarihindeki en sert daralmadan dolayı iş gücü maliyetlerinde azaltmaya gidiyor.

Havacılık devi Boeing işten çıkarma bildirimlerinin cuma günü gönderileceği konusunda sendika yetkililerini bilgilendirdi. Puget Sound bölgesindeki 18 bin mühendisi temsil eden SPEEA'ya göre bazı yöneticiler çalışanları işlerini kaybedeceklerine ilişkin halihazırda uyarmaya başladı. Sendika sözcüsü 1,300 civarında üyesinin gönüllü ayrılma paketleri için başvuruda bulunup kabul edildiğini belirtti.

Boeing'in CEO'su Dave Calhoun geçen ay faaliyetlerin daraltılması için iş gücünün yüzde 10'unun (yaklaşık 16 bin kişi) azaltılması gerektiğini açıklamıştı. Uçak üreticisinin en iyi müşterisi olan bazı hava yolu şirketleri hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Şirketin rakibi Airbus SE de, faaliyetlerini üçte bir oranında azalma planlarının açıklanmasının ardından, iş gücünde sert kısıntılara gidilmesini değerlendiriyor.

Boeing, Puget Sound Business Journal'a göre mühendis sendikasındaki yetkililere beyaz yakalı çalışanlarda yüzde 15 ile yüzde 20 arasında işten çıkarma beklendiğini belirtti. Şirket, Kanada ve Avustralya'da çalışanlarıyla şimdiden yolunu ayırmaya başladı.