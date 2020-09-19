Boğaz yine tehlike atlattı; arızalanan tanker sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda geçişi sırasında makine arızası yaşayan 183 metre boyundaki tanker sürüklendi.

DHA
19 Eylül 2020 Cumartesi, 11:56
Boğaz yine tehlike atlattı; arızalanan tanker sürüklendi
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Bahama bandıralı 183 metre boyunda 33 metre genişliğindeki yakıt tankeri, Marmara'dan Karadeniz'e ilerlerken İstanbul Boğazı'nda arızalandı.
Kandilli önlerinde makine arızası yaşanan "Gotland Sofia" adlı gemi sürüklenmeye başladı.

Sürüklenen gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün "Kurtarma 5" ve "Kurtarma 11" römorkörleri müdahale etti. Çekilen tanker, Kumköy demir sahasına götürüldü.


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