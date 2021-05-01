Boğaziçi'nin güvenliği 'sertlik yanlısı' MHP'li Çepni’ye emanet
AKP’li Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından yükselen protestoları bastırmak için Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü görevine “sertlik yanlısı” olduğu belirtilen Alparslan Çepni’yi atadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından üniversitedeki kadrolarda tepki çeken görevlendirmeler oldu.
AKP'li Melih Bulu, bu kez MHP'li bir ismi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Vekili yaptı. Göreve getirilen Türk Eğitim-Sen yöneticisi Alparslan Çepni'ye öğrencilerden ve Boğaziçi Üniversitesi memurlarından tepki geldi.
ÖĞRENCİLERLE ANLAŞAN MÜDÜR GÖNDERİLDİ
Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan öğrenciler, önceki Güvenlik Şube Müdürü Ejder Karahan'ın öğrenciler ile karşı karşıya geldiğinde daha yapıcı bir üslup takındığını, bu yönteminin Melih Bulu tarafından onaylanmadığı için polislerin talimatıyla hareket eden Alparslan Çepni'yi atadığını öne sürdü.
Boğaziçi'ndeki güvenlik amirlerinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kolluk kuvveti gibi hareket ettiğini ifade eden öğrenciler, 1 Şubat'taki eylemlerde Çepni'nin telefonda polislerle görüştüğünü ve bu görüşler doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti.
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