Melih Bulu Boğaziçi'nde kurulan İletişim Fakultesi'ne dekan atanmış

20 Nisan 2021 Salı, 16:08

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilerin Melih Bulu'ya yönelik protestoları sürüyor. Polis, eylemler nedeniyle bugüne kadar yüzlerce öğrenciyi gözaltına alırken, 97 öğrenciye de dava açılmış durumda.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne seçim yapılmadan dışarıdan rektör olarak atanan Melih Bulu'nun ise bu koltukla yetinmediği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 Şubat'ta kurulan İletişim Fakültesi'ne vekaleten dekan olarak Bulu atandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, YÖK'ün Bulu'yu vekaleten dekan olarak atama kararı 14 Nisan'da gönderildi.