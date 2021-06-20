Boğaziçi mezunlarından çağrı: Senatoya müdahale geleceğimize müdahaledir

20 Haziran 2021 Pazar, 14:59

Boğaziçi Üniversitesi direnişini genişletmek ve akademisyenlerle öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla her pazar çevrimiçi nöbetle bir araya gelen mezunlar atanmış rektör ve etrafındaki idari kadronun senatoda sayısal çoğunluğu ele geçirmek için yaptığı oyunlara değinerek, özgür ve özerk üniversite idealinde buluşan herkesi altı aydır tüm bileşenlerce yürütülen mücadeleye destek olmaya çağırdı.

'ZEDELEMEYİ AMAÇLAMAKTADIR'

Nöbet sonrası yaptıkları basın açıklamasında senatonun üniversite için önemine değinen mezunlar “Üniversite senatomuz, bizim kalbimizdir. Üniversitemizin işleyişinin en önemli aygıtıdır ve bu işleyişi düzenleyen kanunları yapar. Siyasal sadakate dayalı akademik bir kadro özleminde olan bu atanmışlar grubu, senatoyu hedef alarak yalnız akademik işleyişe müdahale etmeyi değil üniversitemizin demokrasi kültürünü de zedelemeyi amaçlamaktadır” diye konuştu.

'GENÇLERİN GELECEĞİNE DE KASTETMEKTEDİR'

“Senatonun özgür ve özerk olarak çalışabilmesi, fakülte ve enstitülerimizin gerçek anlamda temsil edilmesi YÖK’ün de desteğiyle engelleniyor” diyen mezunlar seçilmiş isimlerin göreve atanmadığına, atanmış rektörün önerilerininse vakit kaybetmeden hayata geçirildiğine dikkat çekti. Bir kişinin birden fazla birimi temsil etmeye çalıştığını belirten mezunlar, “Bu tür kurnazlıklar, demokratik olarak işleyen bir sistemin suistimal edildiğinin de göstergesidir, gasp girişimidir ve bilinmelidir ki sadece bizim üniversitemizin değil ülkemiz gençlerinin geleceğine de kastetmektedir” dedi.

'SESİMİZİ DAİMA ÇOĞALTARAK DEĞİŞTİREBİLİRİZ'

Özgür ve özerk üniversite idealini destekleyen herkesi Boğaziçi Üniversitesi’nde aylardır tüm bileşenler tarafından yürütülen mücadeleye destek vermeye çağıran mezunlar, “Unutmayalım, bu düzeni ancak yılmadan, yorulmadan, gücümüzü hiç kaybetmeden, hep beraber mücadele ederek ve sesimizi daima çoğaltarak değiştirebiliriz” diye konuştu.