Boğaziçi'nde öğrenciyi taciz eden memurun telefonundan birçok kadını fotoğrafladığı da ortaya çıktı

18 Haziran 2021 Cuma, 14:55

Boğaziçi Üniveristesi'nde görevli memur olan H.K.A. isimli erkek, bir kadın öğrenciyi açık havuzun yanında bulunan soyunma kabininde izlerken yakalandı. Kabinde izlendiğini farkeden kadın, çığlık attı. Çığlığı duyan M.A., söz konusu kişinin daha önce havuzda kendisini taciz eden H.K.A. isimli memurun olduğunu farketti.

HAVUZ BAŞINDAKİ KADINLARI FOTOĞRAFLAMIŞ

Kadınlar ile H.K.A. arasında başlayan tartışmanın ardından M.A., polisi aradı. Olay yerine polis yerine güvenlik görevlileri geldi. Kadınlar ve M.K.A. iki farklı araçla karakola götürüldü. İddiaya göre; "Cep telefonunu kontrol edin" talebinin ardından H.K.A.'nın telefonunda havuz başındaki birçok kadını fotoğrafladığı ortaya çıktı.

Ortaköy polis karakoluna götürülen H.K.A. burada alınan ifadesinin ardından nöbetçi savcılığa gönderildi. H.K.A. isimli erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden 3 aylığına uzaklaştırılan H.K.A. hakkındaki soruşturma sürüyor.

"ADIM ATILMAYACAKTI"

Cumhuriyet'e konuşan kurtulan kadınlardan M.A., H.K.A.'nın kendisini, "Yanlışlıkla baktım" sözleriyle savunduğunu aktardı. 3 ay sonra bu şahsın okula dönebileceğinden endişe duyduğunu dile getiren M.A., "O gün arkadaşımız disiplinde tepkisini ortaya koymasaydı bu kişi hakkında herhangi bir adım atılacağını sanmıyorum" dedi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SESSİZ

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Müşaviri olan Mustafa Cem Anadolu'ya ulaştık. Anadolu, kendisinin konu hakkında herhangi bir açıklama yapma yetkisinin olmadığını belirterek sorularımızı yanıtsız bıraktı. Üniversiteden bilgi edinmeye çalıştığımızda ise, "açıklama yapılacak" yanıtını aldık. 11 Haziran'da yaşanan olayın üzerinden 7 gün geçmesine rağmen Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

M.A. olayı şöyle özetledi:

"Söz konusu kişi ben havuz başındayken beni taciz etti. O anda olayı kimsenin görmediğini bildiğim için ve bir şey söylediğimde bana “Hatayla oldu” diyeceğinden emin olduğum için hiçbir tepki vermedim. Arkadaşlarımla zaman geçirmeye devam ettik ve bu sırada da sürekli gözleriyle taciz etmeye devam ediyordu. Görmezden gelmeye çalıştım. Bu olayın üzerinden yaklaşık 1,5 saat geçti. Saat 17.40 civarı arkadaşlarımla havuzun üst kısmına, kafeteryanın olduğu bölüme çıktık. Oturacak yer bulamadığımız için soyunma kabinlerinin önündeki bankta oturduk. Birkaç dakika sonra arkamızdaki kabinlerden bir kadın çığlığı yükseldi. Hemen kalkıp kabinlere doğru gittim. 3 tane yan yana kabin vardı bu kısımda ve en sondaki kabinden, beni havuz kenarında taciz eden H.K.A. çıktı. Kabindeki kadın arkadaşımızın söylediğine göre, kendisi içeride üstünü değiştirirken, Hüsnü Kerem kabinlerin altında boşluktan kafasını uzatıp kendisini dikizliyormuş. Bunu öğrendiğim an “Sen beni de havuz kenarında taciz ettin” diye bağırarak olayı duyurdum."