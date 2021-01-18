Boğaziçi Kütüphanesi'nde oturma eylemine başladı
Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'de siyaset yapan Melih Bulu'nun dışarıdan rektör atanmasına karşı eylemler sürerken bir öğrenci kütüphanede oturma eylemine başladı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasına, öğretim üyeleri her gün rektörlüğe arkalarını dönerek tepki gösteriyor. Öğrenciler de kampüste çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve sosyal medya üzerinden protestolarını sürdürüyor.
Bugün de bir öğrenci kütüphanede oturma eylemine başladı. Buna ilişkin duyuru Boğaziçi Direnişi adlı sosyal medya hesabından yapıldı. Paylaşımda, "Kütüphanede bir arkadaşımız oturma eylemine başladı" denildi.
Fotoğrafta bir öğrencinin kütüphanede oturma eylemi yaptığı görülüyor.
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