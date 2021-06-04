Boğaziçi'nde direniş sürüyor, Bulu'nun 'icraatları' devam ediyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne (BÜ) ‘kayyım rektör’ atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu akademisyenlerin ve öğrencilerin protestosu devam ederken, Bulu yönetimindeki genel sekreterlik, öğrencilerin hafta sonu kampüse girişlerini yasakladı.
Boğaziçili öğrencilerin, akademisyenlerin tepki gösterdiği Bulu, bu hafta sonu tartışmalı bir kararı uygulama kararı aldı.
Üniversite genel sekreterliğinden atılan mailde, "Ülkemiz ve dünya genelinde etkisi devam eden Covid-19 salgın sürecinde kampüs içi hareketliliğin ve yoğunluğun asgari düzeyde tutulması amacıyla, üniversitemiz yurtlarında kalan, akademik ve tez danışmanlarının izin ve sorumluluğunda laboratuvar çalışmaları yürüten öğrencilerimiz hariç, 4 Haziran 2021 cuma günü 17:30’dan 7 Haziran 2021 08:00’e kadar tüm mensuplarımız için üniversitemize girişler yapılmayacaktır” denildi.
Kaynak: Diken
Öğrenciler atılan mail sonrası, kararı anlamsız bulduklarını belirterek, "Gizli bir iş olacağından şüpheleniliyoruz” ifadelerini kullanarak, üst düzey siyasi bir ziyaretin olabileceğini ya da Güney Kampüs'e yapılması düşünülen güvenlik kulübesi için çalışmaların hızlandırabileceğini söyledi.
DİRENİŞ SÜRÜYOR
Öte yandan Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki gösteren BÜ akademisyenlerin protestosu devam ediyor. Nöbetin 103, direnişin 152'nci gününde akademisyenler yine rektörlük binasına sırtını döndü.
Okulda sekiz senedir ders veren Feyzi Erçin'in yaz döneminde ders vermesine rektör yardımcısı Naci İnci tarafından izin verilmemesini hatırlatan akademisyenler, "Naci İnci’nin bu girişimi bölüm ve fakülte kurulunun dersin açılması yönünde verdiği olumlu kararı çiğneyen ve idari yetkisini aşan politik bir karardır. Hukukçu kimliğiyle, atanmış yönetimin göreve geldiği günden beri öğrencileri maruz bıraktığı hukuksuzlara karşı her daim öğrencilerimizin haklarını savunan Feyzi hocamız tam da bu nedenle hedef alınmıştır. Hepimizin akademik hak ve özgürlüklerini tehdit eden bu müdahaleyi asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
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