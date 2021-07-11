Boğaziçi mezunlarından milletvekillerine çağrı

11 Temmuz 2021 Pazar, 15:08

Boğaziçi Üniversitesi direnişini genişletmek ve akademisyenlerle öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla her pazar çevrimiçi nöbetle bir araya gelen Boğaziçi mezunları onuncu buluşmalarında milletvekillerine çağrıda bulundu.

Nöbet sonrası yaptıkları açıklamada farklı fakültelerden bir grup akademisyenin Meclis ziyaretine değinen mezunlar, “Bu vesileyle biz de buradan özellikle muhalefet milletvekillerine seslenmek istiyoruz” diye konuştu.

Güvenlikçi şiddetine, senato gaspına, liyakatsiz kadrolara, hukuksuz uygulamalara, keyfi yönetime karşı gelebilmenin, özgür ve özerk bir üniversiteye kavuşmanın yolunun doğru politikalar üretmekle mümkün olacağına işaret eden mezunlar “Altı aydır dile getirdiğimiz taleplerin siyasete nasıl yansıtılacağının, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin nasıl hayata geçirilebileceğinin yollarını bulmak siz milletvekillerinin sorumluluğudur” açıklamasında bulundu.

“İtiraz çığlıklarımızın anlamlı bir çözüm üretebilmesi, özgür ve özerk üniversitelerin, güvenli kampüslerin, liyakate dayalı yönetim anlayışının hayatımızda yer bulabilmesi için siyasi aklın öncelikle yapıcı bir arayışa girmesi, ardından da daha iyiye gidebileceğimiz bir siyaset yaklaşımı sergilemesi gerekir” diyen Boğaziçi mezunları milletvekillerine seslenerek “Doğru siyaseti üretebilmek için öncelikle istek sonra da cesaret ve gayret talep ediyoruz sizden” çağrısında bulundu.

Mezunlar ayrıca üniversitelerinde baskısını giderek artıran güvenlikçi zihniyetle de mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek atanmış yönetimin baskıcı uygulamalarını eleştirdi. Mezunlar, “Gücü sadece emrindeki güvenlikçilere yeten, onun dışında hiçbir şeyi yönetemeyen bu atanmış kadro, üniversitemizde kaba kuvvet ve düşmanlıkla geçirdiği her gün suç işlemektedir ve yaşananlardan da birincil derecede sorumludur. Bu kişilerin işlediği suçların cezasız kalmaması için bizler de takipte olacağız” diye konuştu.