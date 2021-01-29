Boğaziçi önündeki Kabe fotoğrafına soruşturma

29 Ocak 2021 Cuma, 19:41

Yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak halkın bir kesiminin benimsediği dini degerleri alenen aşağılama suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.