Boğaziçi önündeki Kabe fotoğrafına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serildiği iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak halkın bir kesiminin benimsediği dini degerleri alenen aşağılama suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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