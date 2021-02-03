Boğaziçi soruşturması Clubhouse'a sıçradı!

03 Şubat 2021 Çarşamba, 14:49

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasının ardından, Clubhouse uygulaması üzerinden yayın yapan Boğaziçililerin ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Öğrencilerin avukatı Doğuşcan Aydın, Cumhuriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, öğrencilere gözaltı işlemi uygulanmadığını, ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet’te bekletildiklerini söyledi. Avukat, Siber Suçlar tarafından ifadeye çağrılan öğrencilerden bazılarının Twitter nedeniyle de ifade veriyor olabileceklerini ifade etti. Aydın, Clubhouse üzerinden toplam 10 kişinin ifadesinin alınacağını belirtti.

"ARKADAŞIMIZI SERBEST BIRAKIN" PAYLAŞIMI

Öğrencilerden birinin avukatlığını yapan Ali Gül ise sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:

- Bu sabah clubhouseda boğaziçi ile ilgili yayın yapan 4 arkadaşımızı daha almışlar. Şimdi vatan emniyete geldim, alınan arkadaşlardan Ömer'in ifadesine giriyorum. Ömer "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" yazdığı için halkı galeyana getirmekle (216/1) suçlanıyor. Ne diyeyim bilmiyorum...

- Suçlamayı okuyunca kahkaha attık karşılıklı. Gülmekten başka bir tepkiyi de hak etmiyor şu suçlama. Arkadaşlarımızı serbest bırakın diyerek halkı tahrik etmek....

- Suça konu diğer tweetler: Boğaziçi Dayanışması'nın okulun önüne insanları davet ettiği tweeti rtlemek ve öğrencilerin otobüs durağından alındığına ilişkin tweeti rt etmek. Savcılık, özellikle Kadıköy'deki "illegal" eyleme yapılan çağrılara bu suçlamayı yapmaya niyetleniyor.

CLUBHOUSE NEDİR? Clubhouse, Alpha Exploration Co. Yazılım şirketi tarafından geliştirilen bir sosyal ağ platformu olarak biliniyor. Uygulamanın içerisinde sesli sohbet odaları yer alıyor. Katılımcılar, sohbet odalarına dahil olup tartışmalar yürütebiliyor. Ancak bu uygulama katılım sağlayabilmek için uygulamayı kullanan başka birinin davetiye göndermesi gerekiyor.



