Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden online nöbet

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'li Melih Bulu'yu atamasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve nöbet eylemi başlatan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, "tam kapanma" nedeniyle nöbetlerini online olarak sürdürdü. Akademisyenler, bugünkü nöbetlerini de sosyal medyadan yayımladı.

AKADEMİSYENLERİN EYLEMİNİN 86. GÜNÜ

2 Ocak'ta Melih Bulu'nun atanmasının üzerinden 123 gün geçtiğini belirten akademisyenler, protestoların 120'nci, rektörlüğe sırt dönme eyleminin ise 86. günü olduğunu hatırlattı.

Çevrimiçi Nöbet Özel - 3 Mayıs https://t.co/emtGEQ321k — Boğaziçi TV (@bogazicitv) May 3, 2021

HER İŞ GÜNÜ 12.15-12.30 SAATLERİ ARASINDA

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, "tam kapanma" adı verilen kısıtlamaların uygulandığı günlerde nöbetlerini her iş günü 12.15-12.30 saatlerinde çevrimiçi olarak yayımlayacak.

Youtube yayın adresi

Facebook: https://www.facebook.com/bogazicitelevizyonu