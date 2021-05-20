Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eylemleri sürüyor

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'li Melih Bulu'yu atamasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden akademisyenler, rektörlük binasına sırt dönme eylemine 92. gününde de devam etti.

'KABUL ETMİYORUZ'

Akademisyenler, nöbetlerinin 92. gününde, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.