Boğaziçi Üniversitesi direnişine mezunlar da katıldı

09 Mayıs 2021 Pazar, 11:56

Boğaziçi Üniversitesi'ne (BÜ) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'yu öğrencilerin ve akademisyenlerin protestoları sürerken, Boğaziçi Mezunları da protestoya katıldılar. Bu pazardan itibaren her hafta pazar günleri online olarak 'sanal nöbet' yapacaklarını duyuran mezunlar, Bulu'nun rektörlük kararı geri alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek, "Haklıyız, güçlüyüz, kararlıyız ve bir aradayız" mesajını paylaştı.

Boğaziçi Mezunları'nın yaptıkları açıklama şu şekilde:

"Bugün 9 Mayıs 2021 Pazar. Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak ilk nöbetimizi başlatıyoruz.

2 Ocak 2021 tarihinden bu yana atanmış rektöre karşı üniversitemizde tüm bileşenlerce yürütülen direnişimizi genişletmeyi amaçladığımız bu nöbetimizle, birlikteliğimizi kamuoyuna daha sık hatırlatmaya çalışacağız.

Bugünden başlayarak her hafta pazar günleri saat 12.30-12.45 arasında artık bizim de sesimizi duyacak, yüzümüzü görecek, kampüsüne giremediğimiz üniversitemizle ilgili taleplerimizi bir de bizden dinleyeceksiniz.

“Boğaziçi Hasar Raporu”nda hocalarımızın da vurguladığı gibi, üniversitemizde yılın başından bu yana yaşananlar, anti-demokratik uygulamalar, baskılar, tehditler, gözaltılar, tutuklamalar, kurumsal süreçlere vurulan darbeler bizi yıldırmıyor; aksine daha da güçlendiriyor, birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Öğrencilerin yaratıcılığı, çok sesliliği, neşesi ve direnci bize ilham verirken, hocalarımızın yılmadan, bir arada onurlu duruşu da dayanma gücümüzü artırıyor.

Üniversitemizin kuşatma altında olduğu bu dönemde dayanışma içinde hareket etmenin, sesimizi çoğaltmanın, demokratik, özerk üniversite ve özgür akademi hedefine katkıda bulunmanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu çerçevede:

Türkiye’deki tüm üniversitelerin özerk, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir yapıya kavuşturulması için ısrarla, ilgili tüm kurumları bu yönde adım atmaya, çözüm önerileri geliştirmeye çağırıyoruz.

Üniversitelerde tüm birim, fakülte ve enstitü yöneticilerinin seçimle göreve gelmesi gerektiğini vurguluyor, üniversite içi karar alma yetkisinin, demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olmasının özerklik için şart olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Üniversitemizin ilkelerinin arkasındayız. Atanmış rektör ve rektör yardımcıları istifa edene, hukuka aykırı şekilde, bir gecede kurulan fakültelerle ilgili karar geri alınana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğimizi saygıyla duyururuz.

Haklıyız, güçlüyüz, kararlıyız ve bir aradayız. Bu üniversitenin mezunu olmaktan gurur duyuyoruz.

Kabul etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz."