Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri, Melih Bulu tarafından yapılan atamaya tepki gösterdi

02 Mart 2021 Salı, 10:27

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri, Prof. Dr. Naci İnci'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasının ardından açıklamada bulundu. Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararıyla atanan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu tarafından atanmıştı.

Sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, psikoloji gibi sosyal bilim dallarındaki yüksek lisans programlarını ve tezlerini koordine eden SBE'nin başına Fizik bölümünden Naci İnci'nin getirilmesi tepkilere yol açtı.

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri, "Atananların atadıklarını tanımıyoruz, özgür üniversiteyi savunuyoruz" dedi. Açıklamada, "Daha önce Bulu tarafından atanan bir başka akademisyen bu görevi reddettiğini belirtip istifasını verdi. Akabinde, 9 Şubat 2021 tarihinde 245 akademisyenden 201’inin katıldığı seçimde ise Ünal Zenginobuz SBE Müdürlüğü’ne 197 oyla seçildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, Melih Bulu'ya yönelik protestolarda tutuklanan ve ev hapsinde olan öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencilerinin açıklaması şöyle:

"Üniversite özerkliği ve demokrasi kavramlarına aşina olmayan Melih Bulu, nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bulu, üniversitenin demokratik işleyişini akademiyi baskı altına alan bir istisna hâli olarak görmekte ve yaptığı usulsüz atamaları 'normalleşme' olarak sunmaktadır. Bölümlerinin iradesini hiçe sayarak Bulu ile çalışmayı kabul eden iki rektör yardımcısı ve gece yarısı kararıyla kurulan Hukuk Fakültesinin atanmış dekanı dışında Boğaziçi Üniversitesinin hiçbir bileşeni kayyum rektörün meşruiyetini tanımamaktadır.

Öyle ki Sosyal Bilimler Enstitüsüne bir fizikçinin atanması gibi bir absürtlüğe şahitlik etmekteyiz. Bünyesinde yer aldığı Fizik Bölümünden arkadaşlarımızın tutukluluğuna dair hiçbir kaygı gütmeyen Naci İnci, iktidar yanaşmacılığının bir insanı hangi durumlara düşürebileceğinin somut örneği hâline gelmiştir.

BÜLGBTİ+ Çalışmaları Kulübünün kapatılması, tutuklamaların, gözaltıların ev hapislerinin uygulanması, devam eden polis ablukası, gece yarısı kararlarıyla fakültelerin kurulması, Kayyum Bulu ve yaverlerinin antidemokratik kararları hayatımızı, özerk ve demokratik üniversite mücadelemizi hedef aldıkça direnişimiz büyüyerek sürecektir.

Muktedirler gayrimeşru yollar kullanarak direnişimizi kırabilecekleri gibi bir yanılsama içerisindeler. Özgür, özerk, demokratik ve toplumcu üniversite talebi Türkiye’nin tüm üniversitelerinde yankılanmaktadır. Üniversitelere 'normalleşme' adı altında yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz."

NE OLMUŞTU

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olatak atanan Melih Bulu, Fizik Bölümü'nde görevli olan yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci'yi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne (SBE) atamıştı. İnci'nin sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, psikoloji gibi sosyal bilim dallarındaki yüksek lisans programlarını ve tezlerini koordine eden SBE'nin başına geçmesi Boğaziçi akademisyenleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.