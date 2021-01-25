Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden dayanışma sergisi

25 Ocak 2021 Pazartesi, 10:47

Fotoğraflar: Instagram (@bounsergi/@ozanacidere)

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Cumhurbaşkanı kararı ile AKP'li Prof. Melih Bulu'nun rektör atanmasına yönelik eylemleri sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların dayanışma için gönderdiği baskılı ve dijital eserlerle bir sergi düzenledi.

Tamamen öğrencilerin emeğiyle oluşan sergi, Yapı Kredi ve İKSV gibi mecralardan deneyim aktarımı yardımı ve destek aldı.

Öğrenciler 22 Ocak Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te başlayan sergi için Türkiye'den ve dünyadan 150'den fazla sanatçıdan 400 civarı eser topladı.

İlerleyen günlerde de devam edecek olan serginin sanal versiyonu da hazırlık aşamasında, öğrenciler böylece kampüse giriş izni olmayanların da eserleri inceleyebilmesini amaçlıyor.