Boğaziçi Üniversitesi’nin direniş tarihi

31 Ocak 2021 Pazar, 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla AKP’li Melih Bulu’nun üniversiteye rektör olarak atanması, Boğaziçili akademisyenlerin, öğrencilerin ve kamuoyunun büyük tepkisine neden oldu. Yapılan eylemler gerekçe gösterilerek öğrencilerin evleri basıldı. Öğrenciler kötü muameleye maruz kaldı. Ancak Boğaziçili akademisyenler, öğrenciler yılmadan mücadeleye ve ses yükseltmeye devam ediyor. Kurulduğu 1971 yılından bugüne hep direnişin, özgürlük talebinin akademideki kalelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihinde yer eden önemli öğrenci direnişleri ise şöyle:

- 27 Şubat 1976 tarihinde okuldaki not ve averaj sistemini, hazırlık ve ara sınıflarda okuyan öğrencilerin sene sonu not ortalamasının altında kalmasını, okuldan atılmaları, protesto etmek için Boğaziçili öğrenciler boykot başlattı. Boykot 39 gün sürdü. 7 Nisan 1976’da Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu, öğrencilerin taleplerini kabul ederek okuldan atılan öğrencilerin geri dönmesini sağladı.

- Üniversite hocaları tarafından anlatılan bir anekdota göre 12 Eylül darbesinden sonra askeri yönetim üniversiteye rektör atadı. Rektörün önemli icraatlarından biri de hocaların kılık kıyafetlerine “çekidüzen” vermekti. Rektör, üniversitede karşılaştığı sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Faruk Birtek’i sakallı görünce “Hocam, sakalınızı kesin!” emrini vermeye kalktı. Birtek, elleriyle sakalını avuçladı ve şöyle dedi: “Sayın hocam, bu sakallar çok rektör gördü!”

- 6 Şubat 1988’de Boğaziçili öğrencilere Gaziantep’i tanıtmak üzere bir program düzenlendi. Programa katılan 75 öğrenci, İslami Hizmetler Vakfı Genel Müdürü’nün konuşma yapması üzerine toplantıyı terk etti. Öğrenciler, o günlerde tepkilerini “Dini oyunlarına alet olmayacağız” diyerek gösterdi.

- 2 Ağustos 1990’da ise Irak’ın Kuveyt’i işgaline Boğaziçililer tepkisiz kalmadı. Kampusta yaptıkları protesto yürüyüşleriyle “savaşa hayır” diye haykırdılar.

- 4 Ekim 1990’da gazetemiz yazarı Doç. Dr. Bahriye Üçok’un suikastla katledilmesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nde 139 akademisyen imzaladıkları bildiri ile saldırıyı kınadı. Bildiride, “Bu gibi cinayetler özgür düşünceye, laikliğe olan inancımızı sarsamaz” ifadesi yer aldı.

- 25 Mayıs 1993’te Boğaziçili kadın öğrenciler kadınlara yönelik şiddeti ve çocuk istismarını protesto etmek için İstiklal Caddesi’nde kitlesel yürüyüş düzenledi.

- 10 Mart 1992’de ise öğrenciler, Zonguldak’taki maden faciasında ölen işçilerin ölümünü protesto etmek için rektörlüğü işgal etti. İlk kez bir helikopter, üniversite kampusunun içerisine indi. Ama o dönemde üniversite yönetimi, öğrencilerine müdahale edilmesine izin vermedi. Öğrencilerin işgali üç gün sürdü. Üç günün ardından özel harekât tarafından müdahale edilerek öğrenciler gözaltına alındı. Öğrenciler yaklaşık dört ay tutuklu kaldı.

- 21 Temmuz 2004’te de öğrenciler bu kez Munzur için isyandaydı. Tunceli Vadisi’ne yapılacak barajı protesto eden öğrenciler, “Küresel şirketler için her şey paradır” diyerek tepkilerini dile getirdi.

- 21 Haziran 2017, Erdoğan tarafından seçimlere bile girmeden atanan rektör Prof. Mehmed Özkan protesto edildi.