Boğaziçili öğrencilere polis şiddeti Meclis gündeminde

03 Mart 2021 Çarşamba, 11:32

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından öğrenciler ve akademisyenler protestoya başladı. 2 Ocak’tan itibaren devam eden protestolar sırasında 200’ün üzerinde öğrenci gözaltına alındı. 11 öğrenci hakkında adli süreç başladı, 9 öğrenci ise halen tutuklu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Servet Ünsal, Ali Haydar Hakverdi, Sevda Erdan Kılıç, İrfan Kaplan komisyona verdikleri önerge ile Boğaziçi’nde öğrencilere yönelik polisin sert müdahalesinin araştırılmasını istedi.

Alt komisyon kurulmasını isteyen CHP’li vekillerin başvurusu şöyle:

“Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonraki süreçte yaşanan olaylarda, AKP’nin kurumların teamüllerinin değiştirdiği gündeme gelmiş ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu duruma direnirken, öğrencilere müdahale edilmiş, gaz, plastik mermi sıkılmış ve birçok insan haksız biçimde gözaltına alınırken haklarında henüz herhangi bir somut iddia olmadan da terörist ilan edilmişlerdir. Bu durum tümüyle hukuka aykırılık teşkil etmekte olup, Boğaziçili öğrenciler demokratik haklarını kullanmakta ve demokratik geleneğe sahip çıkmaktadırlar.

‘HAK İHLALLERİNİN GEREKÇELERİ ORTAYA ÇIKARILMALI’

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından yaşanan gözaltılar, tutuklamalar, polis şiddeti göz önüne alındığında yaşanan tüm hak ihlallerinin tespiti ile ilgili tüm incelemelerin yapılarak, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve kamuoyuna doğru bilgi verilmesi amacıyla ivedilikle bir Alt Komisyon kurulmasını arz ve talep ederiz.”